Grootste staking ooit in Britse universiteiten aangekondigd

Ruim 70.000 universitaire lesgevers en ander personeel van 150 universiteiten in Groot-Brittannië willen eind november drie dagen staken. Dat heeft de University and College Union (UCU) dinsdag bekendgemaakt. Volgens de vakbond gaat het om de grootste staking in de Britse universiteitsgeschiedenis. Tot 2,5 miljoen studenten kunnen worden getroffen.