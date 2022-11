Maaseik-libero Steven Ottevanger: “Europese matchen zijn vaak chaotisch, daar hou ik wel van”

Greenyard Maaseik staat woensdag (16u30) in de zestiende finales van de CEV Cup tegenover Mladost Zagreb. “Een stevig team”, zegt libero Steven Ottevanger over de kampioen van Kroatië.

Een maand geleden leek Ottenvanger (27) nog als receptie-hoek aan het seizoen te beginnen bij Lycurgus Groningen. Maar na het onfortuinlijke uitvallen van Martin Perin - die een hartstilstand kreeg in de oefenmatch tegen Aalst - haalde Maaseik de Nederlander binnen als vervanger op de libero. “In het begin was het een beetje chaos, ik moest snel omschakelen”, zegt Ottevanger. “Het was even wennen aan het niveau, dat toch wel hoger ligt dan in Nederland.”

De Nederlander, die al met Groningen Europees speelde, kijkt uit naar zijn eerste internationale campagne met Maaseik. “Europese matchen zijn vaak chaotisch. Meer vechtvolleybal. Daar hou ik wel van.”

Ottevanger is op zijn hoede voor Zagreb. “Hun aanvallers spelen snel en slaan ook mooie hoeken. Een stevig team. Maar we gaan voluit voor de winst.”