Jaspreet en Kamaljit met hun zoon Supanjit en dochter Ansh in hun buurtsupermarkt in Geetbets. — © Karel Hemerijckx

Sint-Truiden/Geetbets

In ‘Durf te vragen’ op Eén gaat Siska Schoeters woensdag de Vlaamse sikhs te lijf met een lading ongezouten vragen. Als opwarmertje gooien we Kamaljit (49) en zijn dochter Ansh (18) uit Geetbets en Truienaar Mani (23) alvast de grootste clichés over sikhs voor de voeten.