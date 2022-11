Tom De Cock weert WK voetbal in Qatar uit radioprogramma na homofobe uitspraken: “Van mij geen woord over dit wansmakelijk circus”

“De rode duivels-fan in mij zal dit jaar zwijgen. Online, maar ook op de radio. Van mij geen woord, geen update, geen verwijzing naar dat wansmakelijke circus in Qatar.” Dat schrijft radiopresentator Tom De Dock op Instagram. Hij reageert daarmee op de uitspraken van Khalid Salman, de ambassadeur van het WK in Qatar. Hij verscheen dinsdag in een interview op de Duitse zender ZDF en zei daarin het volgende: “Het belangrijkste is dat iedereen zal aanvaarden dat ze naar hier komen. Maar ze zullen onze regels moeten accepteren”, verklaart Salman tijdens het interview wanneer het onderwerp homoseksualiteit aan bod komt. Dat is “haram” (onrein), zegt hij voorts over homoseksualiteit. “Waarom is het haram, omdat het een mentale afwijking is.”

Het interview werd daarna onderbroken door iemand van FIFA.

LEES OOK. FIFA legt interview meteen stil: WK-ambassadeur doet grove uitspraak over homoseksualiteit in Qatar

“Geen forum”

“Voetbal is een spel. Tot het het niet meer is”, gaat De Cock verder op Instagram. “Als schaamteloze uitbuiting van gastarbeiders nog geen reden was om het WK te boycotten, dan dit soort ranzigheid toch wel. In Qatar is simpelweg zijn wie ik ben een strafbaar feit. Ik vind dát een vorm van zware, collectieve hersenschade. Net als elke vorm van fanatieke religie, for that matter. We hebben al die verzonnen zonden en ideeën simpelweg niet nodig. We doen het prima zonder God en de knotsgekke voorschriften die hij blijft dicteren. Laten we samen blijven bouwen aan een wereld waarin nutteloos, agressief gedachtegoed geen forum krijgt.” Hij sluit daarbij af met de hastags #loveislove en #nietmijnwk.

In een reactie aan HLN laat de presentator weten dat het wel om zijn persoonlijk standpunt gaat en dat hij zich niet uitspreekt in naam radiozender Qmusic. Hij zegt dat het zijn keuze is en dat hij ervan overtuigd is dat de meeste Q-luisteraars begrip zullen hebben voor de situatie. “Per slot van rekening presenteer ik geen sportprogramma, hé.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)