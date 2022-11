Onze tv-tips: sterilisaties, wokers en slapen met de vijand

Belly of the beast

Canvas, wo, 23u

Wanneer een jonge vrouw en een advocaat een patroon ontdekken van illegale sterilisaties in Californische vrouwengevangenissen, starten ze een haast onmogelijke strijd tegen het gevangeniswezen. Harde en rauwe documentaire die gefilmd werd over een periode van zeven jaar, waardoor je een goed beeld krijgt van de situatie. (tove)

Sleeping with the enemy

VTM4, wo, 20.35u

Een van de bekendere filmtitels uit de jaren 90 met Julia Roberts. Die kruipt in de huid van een vrouw die dreigt ten onder te gaan aan de psychologische en fysieke mishandeling van haar man. Daarom zet ze haar eigen verdrinkingsdood in scène. Ze bouwt een nieuw leven op, maar haar man komt te weten hoe de vork in de steel zit, en dan start deze thriller pas echt. (tove)

Ik woke van jou

NPO3, wo, 22.57u

Het wokedebat verhit al enige tijd danig de gemoederen. Daarom geeft documentairemaakster Sahar Meradji een podium aan woke activisten die zich onbevooroordeeld en eerlijk mogen uiten, maar evengoed kritisch bevraagd worden. Ze probeert te begrijpen waarom zij zo boos zijn en eisen dat onze samenleving verandert. Wat zien zij dat de rest van het land nog niet ziet? (tove)