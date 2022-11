In het spoor van Stijn Stijnen, die met Patro tegen Club Brugge bekert: “Wie een penalty mist, moet vijftig minuten lopen”

Club Brugge bekert vanavond op Patro Eisden Maasmechelen, in het hol van Stijn Stijnen en zijn leeuwen. Want als de ex-doelman van blauw-zwart iets kan, dan wel in het hoofd van spelers kruipen. Zelfs de trainers van de landskampioen bespeelt hij. In het spoor van Stijn Stijnen (41), de Machiavelli van Maasmechelen. “Ik heb iets speciaals in petto voor de supporters van Club.”