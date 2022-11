De jeugd is de toekomst, ook in de sport. Daarom gaat Het Belang van Limburg elke week op zoek naar de HBvL-jeugdkampioen. Ditmaal zetten we twee kampioenen tafelvoetbal in de kijker. Jarne Noben (12) uit Bilzen en Mathis Eerlings (11) uit Bocholt behaalden zilver op de ‘World Series’ bij de U13 in Duitsland.