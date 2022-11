Bondsparket onderzoekt klacht over tweede racistisch incident Bocholt VV tegen Wellen

Bocholt/Wellen

Het racistisch incident bij Bocholt VV is het tweede in minder dan een maand tijd. En opvallend: ook het vorige incident speelde zich af in een wedstrijd tegen Wellen. Bij de U17 riep een speler van Bocholt een racistische opmerking naar een 16-jarige jongen met ouders van Marokkaanse afkomst. Daarop is klacht neergelegd bij het Meldpunt Voetbal Vlaanderen. De klacht is intussen in behandeling bij het bondsparket, zo verneemt onze redactie.