Greenyard Maaseik begint aan Europese campagne in Zagreb

Maaseik/Zagreb

In het volleybal begint Greenyard Maaseik woensdag aan zijn Europese campagne. De Maaseikenaren komen dit seizoen uit in de CEV-Cup. Geen Champions League dus en dus is er ook geen poulefase voor Maaseik. In de 1/16de finale is de tegenstander Mladost Zagreb. Dat is de kampioen van Kroatië. Twee seizoenen geleden strandde Greenyard op een zucht van de finale van de CEV Cup. Het hoopt opnieuw op een mooi Europees parcours.