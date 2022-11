Mama van twee kinderen overlijdt na aanrijding met auto: “Het is een heel warm gezin”

Op maandagavond is een 41-jarige mama uit Veldegem overleden na een aanrijding met een auto. De verslagenheid is groot bij vrienden en familie. “Het is een heel warm gezin”, zegt Annick Vermeulen, burgemeester van Zedelgem (CD&V-Nieuw).

Het ongeval gebeurde maandagavond rond 18 uur langs de Torhoutsesteenweg in Loppem, een deelgemeente van Zedelgem. Verpleegster N.H. was met haar fiets onderweg naar haar werk toen een auto haar aanreed. Alle hulp kwam te laat, de vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

De aanrijding gebeurde door een 26-jarige vrouw, die zwaargewond raakte bij het ongeval. “Zij is overgebracht naar het ziekenhuis. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken”, meldt het parket.

Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niets bekend. “Er is een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken”, luidt het.

N.H. werkte als verpleegkundige in de buurt. De moeder laat twee jonge kinderen en een echtgenoot achter. De verslagenheid in Zedelgem en omstreken is dan ook enorm. Ook bij burgemeester Vermeulen. “Ik ben ter plaatse geweest en heb de hele nacht niet geslapen”, zegt ze. “Ik ken het slachtoffer persoonlijk en haar mooie, warme gezin is momenteel in zeer groot verdriet ondergedompeld. Het nieuws is daar als een bom ingeslagen.”

De familie wenst voorlopig niet te reageren op het tragisch overlijden.