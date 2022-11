Zes trajectcontroles in Maasmechelen vanaf Nieuwjaar

Op de Koninginnelaan komt er onder andere een trajectcontrole over het gedeelte richting mijn. — © JTh

MAASMECHELEN

Vanaf januari volgend jaar komen er op zes gemeentelijke wegen in Maasmechelen trajectcontroles. Nu is dit al het geval op de gewestweg N762 richting As. Op termijn komen er tien dergelijke controles op het grondgebied van de gemeente.