Topsprintster Lorena Wiebes vrijdag aan de slag in Jaarmarktcross Niel

Lorena Wiebes start vrijdag 11 november in de Jaarmarktcross in Niel. Nieuw is het allemaal niet voor de 23-jarige topsprintster van de wereld die per 1 januari de trui van DSM ruilt voor die van SD Worx. Ze reed deze winter ook al de Nacht van Woerden die midweeks werd gehouden.

Daarmee is deze Europese kampioene op de weg een van de attracties van de tweede proef van de Telenet Superprestige. De Europese kampioene in het veld, Fem van Empel, is er niet bij. De 20-jarige Nederlandse houdt het bij de Wereldbekerproef van de Beekse Bergen die zondag in Hilvarenbeek wordt gehouden. Daar showt ze ook haar in de Europese kleuren geschilderde Ridley.