Jitske van de Veire is verloofd: “Ja, voor altijd”

Jitske van de Veire (28) is verloofd. Dat meldt ze door een foto van haar verlovingsring te delen op Instragram.

“Ja, voor altijd.” Met die woorden deelt Van de Veire op Instagram dat zij en vriendin Dym verloofd zijn. De twee vormen een koppel sinds april 2021 en deelden voor het eerst een foto samen op sociale media in oktober van dat jaar. “International lesbian day: da’s de liefde van m’n leven vieren. Mógen vieren. Kunnen vieren. En die liefde die niet voor iedereen zo’n evidentie is blijven tonen”, schreef ze toen. Van de Veire is ook plusmama van de dochter van Dym.

Begin oktober gaf Van de Veire nog een ‘subtiele’ hint op Instagram dat ze graag wil trouwen met haar vriendin. “Mijn lief hangt de planken op thuis. Ik wil daarmee trouwen maar ze vraagt me niet. Dus bij deze nog eens een subtiele hint. Maar ze hangt dus de planken op thuis. Verliefd.” Bij deze is de hint dus aangekomen.

LEES OOK. Jitske Van de Veire: “Het is een maand geleden dat ik mijn haar borstelde. Spreek ik nu tegen mijn eigen winkel?”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)