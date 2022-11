Woonzorgcentra melden fors meer ‘ernstige gebeurtenissen’ bij Zorg en Gezondheid

Woonzorgcentra hebben dit jaar al 46 ‘ernstige gebeurtenissen’ gemeld aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat is een vervijfvoudiging tegenover de 9 meldingen in heel 2021. Dat blijkt uit cijfers die vervangend Vlaams minister van Welzijn Benjamin Dalle (CD&V) in het Vlaams Parlement heeft gegeven in antwoord op een vraag van Hannes Anaf (Vooruit). Veel meldingen kwamen er na een herinnering die in september is rondgestuurd.