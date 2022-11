Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf volgende week geen hryvnia’s meer storten op Belgische rekening

Oekraïense vluchtelingen in ons land kunnen nog tot dinsdag 15 november hun eigen munt storten op een Belgische bankrekening om nadien afhalingen te doen in euro’s. Maar dat houdt volgende week op, zo heeft de Oekraïense centrale bank beslist.

De Belgische banken Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, ING, KBC, CBC en KBC Brussels bieden Oekraïense vluchtelingen een basisbankdienst aan en sinds 1 juni hebben ze ook de mogelijkheid om contante hryvnia’s (UAH) op hun rekening bij Belgische banken te storten. Nadien kunnen ze geld afhalen in euro’s. Dat maakt het voor de vluchtelingen hier gemakkelijker om een plaatsje te vinden in onze maatschappij.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Maar nu stopt deze gunstmaatregel. Vanaf dinsdag 15 november 2022 is het gedaan. De Oekraïense centrale bank vindt dat er voldoende tijd is geweest voor de omwisseling. Ze verlengt daarom niet verder haar akkoorden met de verschillende centrale banken van de eurozone”, zegt Febelfin.

Hun bankrekening waarop een loon of sociale uitkeringen wordt gestort, waarmee ze betalingen kunnen doen of geld opnemen aan een automaat, blijft wel gelden. Maar ze kunnen hun eigen munt dus niet meer cash storten op een Belgische rekening.

Verwacht wordt dat er in de komende dagen nog veel UAH’s zullen gestort worden. Veel tijd is er echter niet meer. De banken zijn woensdag en donderdag nog open, maar vrijdag dicht omdat het Wapenstilstand is. Volgende week maandag kan ook nog. Vanaf dinsdag 15 november houdt het op.