Elektrische fiets vliegt in brand en maakt vijf gewonden: “Zet hem altijd in ruimte met rookmelder”

Vijf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een elektrische fiets vuur vatte in de inkomhal van een flatgebouw in Duffel. “Zelfs al is de batterij niet aan het laden, dan nog kan ze oververhit raken en vuur vatten”, waarschuwt de brandweer. Brandpreventieadviseur Tim Renders heeft dit jaar al weet van 44 gevallen in België en Nederland.

De brand in een appartementsgebouw aan de Rietlei in Duffel ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. Een elektrische fiets die in de inkomhal van het appartement stond, had vuur gevat, zegt brandweerofficier Ben Van der Veken. Acht bewoners moesten zuurstof krijgen en vijf zijn er uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht.

Opvallend genoeg was de elektrische fiets niet aan het opladen toen de batterij vuur vatte. Toch is het niet de eerste keer dat het gebeurt. Vorige maand was er nog een gelijkaardig incident in Geel. Ook daar vatte een elektrische fiets vuur, ook al was die niet aan het opladen op dat moment.

“Het gebeurt met elektrische fietsen, maar in het verleden moesten we ook al uitrukken voor elektrische wagens die spontaan vuur vatten zonder dat ze aan het opladen waren”, merkt Alain Habils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West op.

Nooit ’s nachts opladen

De grootte van de batterij heeft natuurlijk een belangrijk impact op de gevolgen van zo een brand. De batterij van bijvoorbeeld een elektrische tandenborstel of een scheermachine is klein en dus veel minder krachtig. Die van een fiets is al groter en dus ook gevaarlijker. En vat een autobatterij vuur, moet de brandweer een container gevuld met water laten aanrukken om de wagen volledig onder te dompelen om het vuur geblust te krijgen.

Brandweerdiensten vragen al langer meer controle op de kwaliteit van fiets- en stepbatterijen, klinkt het. Maar raden eigenaars ook aan om goed de gebruiksaanwijzingen te volgen en af en toe de kabels te controleren dat er geen scheurtjes in zitten.

Rookdetector

Brandpreventieadviseur Tim Renders telde dit jaar in België en Nederland samen al 44 incidenten waarbij een fietsbatterij oververhit raakte en vuur vatte. “Daarom valt het de stelligste af te raden om elektrische fietsen ’s nachts op te laden. Dat geldt in feite voor alle elektrische apparaten. Ook voor gsm’s.” Maar dan nog moet je wat geluk hebben omdat sommige branden ontstaan zonder dat de batterij aan het opladen is op dat moment. In feite zou zo een fiets het best buiten staan. Maar dan lok je natuurlijk dieven.

“Daarom raden wij ook aan om elektrische fietsen te stallen in een afgesloten ruimte. En erg belangrijk, zorg dat er een rookdetector hangt”, zegt brandweerwoordvoerder Alain Habils.