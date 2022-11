Tweede diefstal van zadels uit paardenstallen in Hamont

Hamont-Achel

Bij de politie is nog een tweede zadeldiefstal in Hamont gemeld. Dieven drongen binnen in een hal in de Laagstraat waar paardenstallen en houten kasten staan. Uit de kasten werden drie paardenzadels genomen. De daders moesten de kasten openbreken.

De feiten gebeurden in de nacht van zondag op maandag. Die nacht werd ook een twintigtal zadels gestolen uit een paardenstal op de Grote Haart. De politie is een onderzoek gestart. mm

