Na zijn mentale crash in 2019 weet Tom Van Dyck (50) dat zijn toekomst niet in het theater ligt, maar op de filmset. Als we zien hoe hij het er vanaf brengt in de nieuwe Streamz-reeks ‘Geldwolven’ zijn we geneigd hem te geloven, al is hij ook op tournee met de voorstelling ‘Ex’. “Als zo’n voorstelling mislukt, rij ik ’s nachts met tranen in mijn ogen naar huis en denk ik: ‘Wat een klotejob.’”