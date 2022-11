De Croo gaat op klimaattop uitgebreid in op extreme klimaatacties, Greenpeace België teleurgesteld

In zijn speech op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh gaat eerste minister Alexander De Croo dinsdag uitgebreid in op de extreme klimaatacties van de voorbije weken. Hij roept jongeren op deel van de oplossing te worden en niet voor vernieling te kiezen.

“De strijd tegen klimaatverandering is een strijd om overleving”, aldus De Croo voor de klimaattop. “Ons fysieke overleven, maar ook het overleven van de sociale cohesie.” Het laatste wat we nodig hebben is meer polarisatie, vindt de premier. “Aan de ene kant zien we de complete ontkenning van de klimaatopwarming. Die mensen steken hun hoofd in het zand. Aan het andere extreme uiteinde, zien we bewegingen die gebouwen en kunstwerken beschadigen.”

De Croo pleit voor een middenweg. Er is meer ambitie nodig, maar ook zorg voor de mensen die de impact van de strijd tegen klimaatverandering op hun eigen leven vrezen. “Mijn boodschap vandaag, vooral voor jonge mensen, is: wees samen met ons deel van de oplossing. Ga wetenschappen studeren en smeedt coalities. Steek je hand uit naar mensen met andere ideeën, want zo kan je echte verandering teweegbrengen.”

De overheid kan de strijd niet alleen winnen, benadrukt De Croo. Vooruitgang wordt niet van bovenaf opgelegd, maar ontstaat door samenwerking, zoals tussen overheden en de private sector en tussen bedrijven en de samenleving.

“We moeten iedereen aan boord houden. We moeten ambitieuzer en tegelijk zorgender zijn. De oplossingen zijn er, al betekent dat niet dat ze eenvoudig zijn.”

“Leeg en teleurstellend”

Greenpeace België is niet onder de indruk van de toespraak van premier De Croo. “De toespraak was leeg en teleurstellend. Het Belgische rapport op het vlak van klimaat blijft ondermaats”, stelt woordvoerder Joeri Thijs. Greenpeace België betreurt dat de premier verwees naar de extreme klimaatacties van de afgelopen weken omdat hij op die manier “een wig drijft in de klimaatbeweging”. “Net als de premier maken we ons zorgen over de polarisering in het klimaatdebat. Maar hij heeft de oplossing hiervoor zelf in handen: met een rechtvaardig, solidair en ambitieus klimaatbeleid krijgen we iedereen aan boord”, stelt Thijs.

Greenpeace schuift onder meer investeringen in openbaar vervoer en hernieuwbare energie naar voor, net als een verhoging van de belasting op de winsten van fossiele energiereuzen. Daarnaast moet ons land ook haar beloftes op het vlak van klimaatfinanciering nakomen, klinkt het.