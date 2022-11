Studie naar verruiming en vergroening kilometerheffing vrachtwagens opgestart

De studie naar de verruiming en vergroening van de kilometerheffing voor vrachtwagens is opgestart. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters bekendgemaakt. De studie komt er in navolging van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP). De studie moet onder meer onderzoeken of de bestaande kilometerheffing moet uitgebreid worden naar bestelwagens.

Het vrachtverkeer op onze wegen blijft toenemen. Vorig jaar reden er maar liefst 41,1 miljoen unieke vrachtwagens in België, terwijl dat er zes jaar geleden nog ‘slechts’ 39 miljoen waren. Dat blijkt uit de cijfers van Viapass, het interregionaal overheidsagentschap dat de kilometerheffing voor vrachtwagens beheert en coördineert in naam van de drie Belgische gewesten.

Dat recordaantal vrachtwagens vertaalt zich ook in een recordopbrengst voor de kilometerheffing voor vrachtwagens. Voor heel België ging het in 2021 om 822 miljoen euro, voor Vlaanderen kwam dat neer op 530 miljoen euro of een kwart meer dan in het eerste volledige werkingsjaar in 2017 (424 miljoen euro).

Naast de stijgende opbrengsten is er nog een tendens duidelijk: de vergroening van het vrachtwagenpark. Het aandeel afgelegde tolkilometers door vrachtwagens in de emissiecategorieën Euro 6 en Euro 5 is gestegen in 2021 naar ca. 95,8 procent.

“De meest vervuilende vrachtwagens verdwijnen stilaan uit het straatbeeld, wat goed nieuws is”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Maar de liberale minister erkent dat de heffing in de huidige vorm haar “sturend effect” dreigt te verliezen. “Wetende dat de uitstoot van het verkeer meer dan een derde van de totaal Vlaamse broeikasgasemissie betreft, is het essentieel onze voertuigkilometers verder te vergroenen”, zegt de Open VLD-minister.

Uitbreiding richting bestelwagens

Met de studie wordt de mogelijke verdere vergroening en uitbreiding onderzocht. Zo wordt onder meer de mogelijke invoering van een CO2-differentiatie, zoals beschreven in de nieuwe Europese tolrichtlijn, onder de loep genomen. Ook een korting of zelfs vrijstelling van de kilometerheffing voor emissievrije vrachtwagens wordt onderzocht.

Wat de uitbreiding betreft, wordt er gekeken naar een mogelijke uitbreiding richting bestelwagens. Volgens minister Peeters is het daarbij ook belangrijk om te kijken of er gedifferentieerd kan worden tussen de voertuigen voor verschillende beroepssectoren. “We willen immers geen bijkomende lasten opleggen aan onze economische bedrijvigheid zoals deze van de lokale tuinman en loodgieter. Daarom zal de studie focussen op de manier waarop er kan worden gedifferentieerd, zonder het gelijkheidsbeginsel te schenden”, legt minister Peeters uit.