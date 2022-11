Franse gerecht start onderzoek naar kardinaal Ricard na bekentenis over seksueel geweld

De voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie had maandag bekendgemaakt dat elf Franse bisschoppen of voormalige bisschoppen betrokken zouden zijn bij feiten van seksueel geweld, of hadden nagelaten om misbruik aan te geven.

Kardinaal Ricard is een van de elf betrokkenen. Hij gaf toe dat hij zich 35 jaar geleden als priester in Marseille “laakbaar” heeft gedragen tegenover een 14-jarig meisje. “Mijn gedrag heeft noodzakelijkerwijs ernstige en blijvende gevolgen veroorzaakt bij deze persoon”, schreef de kardinaal, zonder meer uitleg te geven over de feiten.

Het parket van Marseille heeft een vooronderzoek naar Ricard opgestart wegens “seksuele agressie met verzwarende omstandigheden”. Het is de bedoeling om “de exacte aard van de aangegeven feiten en hun datering” na te gaan.

De nieuwe onthullingen komen er iets meer dan een jaar na de publicatie van een spraakmakend rapport over seksueel misbruik in de Kerk in Frankrijk. Volgens dat rapport zijn tussen 1950 en 2020 naar schatting 216.000 mensen als minderjarigen het slachtoffer geworden van seksueel geweld of aanranding door katholieke geestelijken of religieuzen. Dat aantal stijgt naar 330.000 indien men ook pedocriminaliteit door leken in de instellingen van de katholieke kerk in rekening brengt.