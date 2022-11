James Cooke bijna gevangengenomen in Zanzibar omdat hij homo is: “Leefde constant met stress”

James Cooke en Dorian zijn in augustus 2021 in het huwelijksbootje gestapt. Om dat te vieren gingen de tortelduifjes naar Zanzibar op huwelijksreis, maar dat verliep niet zoals ze gehoopt hadden. Toen ze doorhadden dat homokoppels ginder levenslang worden opgesloten, deden ze alsof ze collega’s waren van elkaar. “We zaten zelfs met onze laptops aan het zwembad”, vertelt hij in De allerslimste mens.