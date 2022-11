Het hof van beroep in Gent heeft dinsdag de zaak rond de verkoop van 72 percelen landbouwgrond in Nederland aan Fernand Huts nietig verklaard. Huts kocht de gronden, goed voor 450 hectare landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen, van het Gentse OCMW in 2016 voor 17,5 miljoen euro. Maar het hof verklaarde de verkoop ongeldig omdat de gronden niet voor een marktconforme prijs werden verkocht.