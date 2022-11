Meet de BH’s: deze huisdieren van bekende Vlamingen mag je niet missen op Instagram

“Die van mij heeft maar 1.200 à 1.300 volgers, die van James Cooke heeft er veel meer”, sprak Riad Bahri ontwapenend. Bij dezen: meet ‘Puk the Dachshund’. Dit kleintje, met naar eigen zeggen een grote persoonlijkheid, heeft ondertussen trouwens al bijna 4.000 volgers.

Puk moet de concurrentie aangaan met Baziel de Britse korthaar en Tommy, een Australische labradoedel, samen goed voor 12.000 volgers. Bekende baasjes van het duo? James Cooke en zijn partner Dorian.

Een viervoeter met nog ietsje meer krullen dan James Cookes Tommy is die van Julie Van den Steen. Hallo, Dirkie Van den Steen. Heeft bijna 15.000 volgers, en ‘steen-goede’ expressieve skills.

Australische labradoedels zijn populair bij bekend Vlaanderen. Julie Vermeire en haar vriend Laurins zijn de trotse pawrents van vrolijke Sunny. Krullen? Check! Guitigheid? Check! Volgers? 13.000 keer check!

Move over, Kim & co! Maak plaats voor Qozmo, de Franse bulldog van Jani Kazaltzis. Een echte ster in het lijstje. Hij had naast een Instagram-account met 8.000 volgers ook een tijdje een eigen show: Keeping up with Qozmo. Een voorproefje:

Het vlagje rond zijn hals verraadt ’m. Chewie Banić is het huisdier van acteur Vincent Banić en Bab Buelens. Fanbase? 4.314 trouwe Instagram-volgers.

Het moeten uiteraard niet steeds de honden zijn die de show stelen. De twee katten van Karen Damens zoon Sky laten maar wat graag hun buikjes zien op hun eigen Instagram-account. Dit duo heeft bijna 3.000 volgers.

Een beetje flauw misschien, maar strikt genomen hoort ie natuurlijk wel thuis in dit lijstje. De absolute winnaar qua volgersaantal, de hond der honden, het huisdier van Marie Verhulst. Jawel hoor, Samson heet je welkom op zijn ‘dikke ham’, in de volksmond beter bekend als Instagram.