Bewoonster en twee vrienden ondervraagd in onderzoek naar verdacht overlijden Ham

Ham

In het onderzoek naar een verdacht overlijden van een oudere man in Ham heeft de politie drie personen ondervraagd, maar zij mochten allemaal beschikken. Het onderzoek wordt voortgezet.

De bewoonster van een huis in Ham en twee van haar vrienden mochten dinsdag beschikken na verhoor. De drie werden zondag gearresteerd naar aanleiding van een verdacht overlijden op de Beukenlaan. Daar werd in het gangpad, onder aan de trap, een oudere man aangetroffen. Hij stierf niet lang nadat hij met de bewoonster het huis had betreden. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen.

Vraagtekens

Hoewel het niet om kwaad opzet lijkt te gaan, werden bij sommige zaken toch vraagtekens geplaatst. Daarom startte de politie zondag een onderzoek naar een verdacht overlijden. De vrouw was erbij toen de man stierf. Twee van haar vrienden waren op dat moment in de nabije buurt en snelden te hulp. Zij werden alle drie gearresteerd en meegenomen voor verhoor. De betrokkenen zaten tot dinsdag vast op het politiekantoor, maar mochten vervolgens beschikken. Een wetsgeneesheer voerde een autopsie uit op het lichaam van de overledene. De politie zet het onderzoek naar het verdacht overlijden voort. ppn/zb