Eén Club Brugge-speler opgenomen in beste elftal groepsfase Champions League… en het is niet Simon Mignolet

Club Brugge stootte vorige week door naar de volgende ronde van de Champions League. Een straffe prestatie die één speler nu ook erkenning oplevert, want Brandon Mechele is naast onder meer Lionel Messi en Kylian Mbappé opgenomen in het beste elftal van de groepsfase. Simon Mignolet, die nochtans een ijzersterke groepsfase keepte en daar in binnen- en buitenland veel lof voor kreeg, is daar niet in terug te vinden.