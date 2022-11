Steven Defour wil reactie zien van KV Mechelen in bekerduel na teleurstelling van afgelopen weekend: “Puntenverlies bleef lang nazinderen”

Na de teleurstellende 2-2 tegen Zulte Waregem moet Malinwa morgen vol aan de bak in het bekerduel tegen Lokeren-Temse. Trainer Steven Defour had enorm veel zin om terug naar Daknam te keren. “Wees gerust: we onderschatten hen zeker niet.”

“Het leuke aan de beker? Dat je terug tegen ‘kleinere’ clubs kan spelen”, begint de coach van KV aan zijn persbabbel. “Nu goed, Lokeren is niet per se een kleinere club: die zijn weggezakt na een faillissement en ik denk dat er een heel goede sfeer gaat hangen op Daknam. Het is echt een te duchten tegenstander, met veel spelers die ervaring hebben in 1A en 1B (zo was Alex Maes aanvoerder van Lierse K, red.). We gaan op niveau moeten zijn: als je hen vertrouwen geeft en laat voetballen, dan kan het wel eens moeilijk worden.”

Ook start Malinwa met de nodige ambitie aan de partij. “De beker blijft ook een doel: we willen er zover als mogelijk in geraken en daarom is de match van morgen zo belangrijk.”

Zakt KV met een B-elftal naar Daknam? Daarover blijft de coach cryptisch: “Het kan dat jongens die al lang niet meer gespeeld hebben hun kans mogen wagen. Maar het kan ook dat ik het niet doe. Maar dat zullen jullie morgen wel zien.”

Zulte en Racing

Ook kwam Defour nog even terug op het, weggegeven, gelijkspel tegen Zulte Waregem van afgelopen weekend. “Persoonlijk blijft dat heel hard nazinderen. Ik hoop ook bij de spelers dat zij nu een reactie willen tonen tegen Lokeren. Op training zag ik vanmorgen alvast een heel gemotiveerde groep. En ik heb er nog eens op gehamerd dat ze Lokeren niet mogen onderschatten. In dat opzicht komt de bekermatch op het juiste moment: dan kunnen ze meteen reageren om de teleurstelling weg te voetballen.”

Komend weekend ontvangen de beloften van KV de buren uit RC Mechelen. “Onze beloften en de club zijn daar heel hard mee bezig en maken er de nodige reclame voor. Ze hebben zich al laten zien in de reeks en gaan die wedstrijd winnend willen afsluiten tegen (wacht even) hun tegenstander, tegen Racing. Of ik er zelf ga bij zijn? Dat ga ik nog zien want dan begint officieel de vakantie.”

Bijker en Mrabti

Qua geblesseerde spelers zijn er geen verrassingen voor Defour. “Dimitri Lavalée is begonnen met lichte loopvormen na zijn breukje in de voet en Jordi Vanlerberghe wacht op een datum voor zijn ingreep.”

Over de langdurig geblesseerden had de coach dan weer goed nieuws: “Lucas Bijker en Kerim Mrabti doen nu de looptrainingen mee, maar spenderen nog veel tijd met de physical coach.”