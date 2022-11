Michel Dylst uit Zutendaal blijft in de cel. De raadkamer bevestigde dinsdag zijn aanhouding. De zestiger zit vast op verdenking van miljoenenverduistering.

Als voorzitter van de vzw KS Vriendenkring zou Dylst steun- en lidgelden van zo’n 5.000 ex-mijnwerkers voor zichzelf hebben gehouden. Het financieel onderzoek van de federale gerechtelijke politie loopt nog volop. Zij blijven op transacties stoten die de verdachte niet kan verantwoorden. Het eerder genoemde bedrag van 2 miljoen euro zou op dit moment verder zijn opgelopen en eerder de 2,5 miljoen benaderen.

Tussenpersoon

De fraude met de vzw-gelden kwam aan het licht na een melding van het CFI oftewel de waakhond van de financiële sector. Bij hen gingen de alarmbellen af omdat er veelvuldige transacties waren waarbij grote sommen van de rekening van KS Vriendenkring werden doorgesluisd. De ex-vrouw van Dylst kwam in het vizier omdat ze als tussenpersoon leek te figureren. Het geld van de vzw ging richting een rekening van haar. Er is sprake van cash afhalingen en doorstortingen. Ook S.V.G. werd bij de start van het onderzoek een tijdlang aangehouden, maar de raadkamer liet haar vorige maand vrij onder voorwaarden.

Voortzetting onderzoek

Dylst kan de miljoenentransactie voorlopig niet verantwoorden. Alle geld waarover sprake zou voor hemzelf geweest zijn. Het onderzoek wordt voortgezet.

De vzw KS Vriendengroep werd in het leven geroepen om te strijden voor de rechten en pensioenen van ex-mijnwerkers. Dylst is het gezicht van deze strijd en boekte succes. Duizenden vroegere kompels kregen met dank aan de goedgekeurde wet via de retroactiviteit een aardige som van duizenden euro’s op hun rekening gestort. ppn