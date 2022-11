Wie verloor trouwring in wagen van pechverhelper? VAB zoekt “de juiste” Inge en Xavier

Tijdens een controle van zijn pechwagen enkele weken geleden vond VAB-wegenwachter Marc plots een glimmende gouden trouwring in zijn voertuig. De ring bevat de inscriptie Inge en Xavier en een gegraveerde trouwdatum. De VAB ging zelf op zoek naar de eigenaars, maar de zoektocht was vruchteloos.

“In eerste instantie omdat we enkel de voornamen hebben”, zegt woordvoerder Mich Vergauwen. “Daarnaast doorkruiste wegenwachter Marc tientallen adressen in heel West-Vlaanderen en komen de namen niet terug in onze gegevens van pechverhelpingen. Dat kan bijvoorbeeld als de betreffende auto een firmawagen is. Hoe hard we ook probeerden, we konden de eigenaars niet terugvinden.”

“Daarom lanceren we nu een oproep aan iedereen om ons te helpen. We willen zeker zijn dat de ring terug rond de juiste vinger komt te zitten. Daarop verklappen we ook de trouwdatum niet, zodat Inge en Xavier ons die zelf kunnen meedelen en we zeker zijn dat het om de juist eigenaars gaat. In afwachting bewaren we de trouwring heel goed.”

Wie meer info heeft of als Inge en Xavier dit lezen, kunnen ze voor meer info terecht op de sociale mediakanalen of het magazine van VAB, of via hallo@vab.be.