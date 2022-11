Zelfs kinderen uit Tsjernobyl waren niet veilig: 10 jaar cel voor ‘kindercoach’ die 30 jaar lang kinderen misbruikte

B.V.L. (53) uit Kortenberg gaat voor tien jaar de cel in voor het misbruiken van verschillende kinderen. Sinds de jaren tachtig was de man professioneel bezig met kinderen, terwijl hij zich bewust was van zijn aantrekking tot jonge jongens. Hij startte zelfs een bedrijf als ‘kindercoach’. Naast zijn eigen stiefzonen misbruikte hij kinderen uit Tsjernobyl die bij hem op zomerkamp kwamen.

B.V.L. was heel zijn loopbaan bezig met kinderen. Hij was poetsman op een internaat, startte een bedrijf om kinderen te begeleiden en werkte als verzorger op scholen. Hij wist nochtans al jaren van zichzelf dat hij aangetrokken was tot jonge jongens. Het was op een naschoolse opvang in Woluwe dat de man uiteindelijk tegen de lamp liep. Daar zat hij onder de rok van een zevenjarig meisje. Het parket startte een onderzoek en bracht een hele waslijst van misbruik aan het licht.

Stiefzonen

Niet enkel in zijn professionele, maar ook in zijn privéleven heeft de man slachtoffers gemaakt. De vroegste feiten waar hij voor veroordeeld is, gaan terug tot 1992. V.L. had toen een relatie met een vrouw die twee zonen had. Doorheen de relatie, die dertien jaar lang duurde, heeft hij de kinderen geregeld aangerand en verkracht. Die feiten kwamen pas aan het licht door het voorval in Woluwe. De moeder was ernstig ziek en stierf voordat ze verhoord kon worden. De Leuvense rechtbank vond alsnog voldoende bewijs om de man te veroordelen voor de feiten.

Spycam

In de zomer van 2016 ving de man kinderen op uit Tsjernobyl. Hij nam de kinderen mee naar de kust om uit te waaien, maar zijn intenties waren allesbehalve nobel. In de nacht vergreep hij zich aan de kinderen en zette zelfs stukken van het misbruik op camera. Op de beelden is te zien hoe hij de geslachtsdelen van de kinderen betast. Thuis installeerde hij ook een spycam in zijn badkamer om de kinderen uit Tsjernobyl te bespieden als ze bij hem verbleven. Speurders vonden die beelden terug tijdens een huiszoeking, samen met meer dan tienduizend kinderpornografische beelden.

De Leuvense rechtbank heeft alle aanklachten samengevoegd in een effectieve celstraf van tien jaar. Daarnaast is het B.V.L. dertig jaar lang verboden om functies uit te oefenen waarbij hij in contact komt met minderjarigen. De man was al in voorhechtenis en gaat nu weer rechtstreeks de cel in.