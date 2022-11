Italianen ontdekken unieke bronzen beelden uit de antieke oudheid

Italiaanse archeologen hebben een buitengewone ontdekking bekendgemaakt van meer dan twintig bronzen beelden uit de antieke oudheid, ruim tweeduizend jaar geleden. Ze zijn bijna perfect bewaard gebleven in de modder van warmwaterbronnen in Toscane. Volgens de Italianen gaat het om de belangrijkste Italiaanse archeologische vondst sinds 1972, toen bij Riace in het zuiden twee Griekse bronzen beelden van krijgers uit de vijfde eeuw voor Christus werden opgegraven.