Unizo vindt actiedag onverantwoord en schaamteloos, NSZ noemt staking “onzinnig”

“Geen greintje begrip” heeft Unizo voor de vakbondsacties voor onder andere meer koopkracht en betaalbare energieprijzen. De organisatie wijst erop dat door de automatische loonindexering de lonen in België veel sterker stijgen dan bij de buren. “Volgens de Nationale Bank van België zullen de loonkosten in de privésector in België dit jaar bijna dubbel zoveel stijgen in vergelijking met het gemiddelde van buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland”, klinkt het. “Voor 2023 wordt verwacht dat de kloof nog groter wordt.”

“Ondernemers hebben af te rekenen met een ongeziene loonindexatie, een oplopende loonkostenhandicap, een stijging van zowat alle kosten en de verminderde mogelijkheid om die effectief door te rekenen”, somt Van Assche op. Volgens hem is de koopkracht van de werknemers gegarandeerd dankzij de automatische loonindexering en steunmaatregelen voor de gezinnen. “Er is gemiddeld genomen geen koopkrachtcrisis in België”, zegt de Unizo-toman. “En tóch voert men actie, legt men schaamteloos het land plat en wil men extra loonsverhogingen. Dit is de mensen blaasjes wijsmaken en onze economie verder om zeep helpen.”

Onaanvaardbaar

Volgens het NSZ zal de actie- en stakingsdag de economische situatie van veel bedrijven, die toch al moeite hebben om het hoofd boven water te houden, verder verslechteren. “Het zijn zeker niet de bakkers, de buurtwinkels of de kleine industriële kmo’s die van de crisis profiteren”, aldus de organisatie. “Ze vechten voor hun voortbestaan en om werkgelegenheid te kunnen blijven aanbieden aan duizenden mensen in dit land. Maar ook zij zullen last hebben van deze staking, van de onmogelijkheid voor hun werknemers om met het openbaar vervoer naar het werk te komen of van de blokkades.”

Dat de vakbonden boven op de loonindexering nog extra loonsverhoging eisen, is voor het NSZ onaanvaardbaar. “Veel werkgevers vragen zich af of zij hun werknemers wel geïndexeerde lonen kunnen betalen, zonder het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar te brengen. Indexering betekent hoe dan ook een verhoging, omdat zij door het bedrijf wordt gedragen en de loonkosten van de werkgever verhoogt. Een nieuwe verhoging boven op de indexering zou ware zelfmoord zijn voor de Belgische economie.”