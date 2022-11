Oekraïense Antonov gaat grootste vliegtuig ter wereld herbouwen

De Oekraïense vliegtuigfabrikant Antonov heeft plannen om een nieuw exemplaar van het grootste vliegtuig ter wereld te bouwen. De enige Antonov An-225 werd eerder dit jaar vernietigd toen Rusland kort na de inval in Oekraïne probeerde Kiev te bezetten. Dat toestel, met de bijnaam Mriya of droom in het Oekraïens, werd op dat moment gerepareerd op een vliegveld nabij de hoofdstad van Oekraïne.

Antonov, dat in handen is van de Oekraïense staat, liet weten te zijn begonnen met het ontwerp. Het bedrijf verwacht een derde van het vernielde vliegtuig te kunnen gebruiken in de nieuwe versie. Desondanks denkt de vliegtuigbouwer minimaal 500 miljoen euro kwijt te zijn aan een nieuwe An-225. Verdere details wil Antonov pas geven als de oorlog met Rusland is afgelopen.

De Antonov An-225 vloog voor het eerst in december 1988. Het toestel heeft een spanwijdte van 88 meter en zes motoren. Het vliegtuig kan meer dan 250.000 kilo aan vracht vervoeren en werd ingezet om grote objecten te transporteren. Tijdens de coronacrisis werd het toestel ingezet om grote hoeveelheden coronavaccins te vervoeren.

Sinds de Mriya werd vernietigd bij de Russische inval is het een symbool van verzet geworden. Het vliegtuig stond onder meer op een speciale postzegel die de Oekraïense posterijen uitgaven.