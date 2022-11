Takeaway tip: sushi met pompoen of kastanje? In Heusden-Zolder eet je de meest speciale smaken

Bij Nana Sushi in Heusden-Zolder vind je weinig basic sushi. “Ik vind het zalig om te experimenteren met toppings, sausjes en andere ingrediënten”, legt eigenares Nathalie Lemmens uit. Zo kan je er genieten van sushi met pompoen of een winterrol met kastanje en pastinaak.

Nathalie Lemmens startte twee jaar geleden met Nana Sushi in Bolderberg. “Ik werkte daarvoor in de frituur en broodjesbar van mijn ex-vriend. Toen we uit elkaar gingen, wilde ik mijn eigen ding doen in de horeca. Ik had altijd al een grote passie voor de Aziatische keuken. Dankzij vrienden kwam ik in contact met een dame met Aziatische roots die me sushi leerde maken”, vertelt Nathalie. “Bij haar volgde ik ook nog extra bijscholing rond vis en snijtechnieken.”

Bij Nana Sushi vind je sushi die anders is dan het standaard assortiment bij de meeste sushizaken. “Ik denk dat mijn sushi niet echt Japans zijn, maar ik hou ervan om te experimenteren en de seizoenen te volgen. Voor mij hoeft sushi ook niet altijd vis te bevatten. Zo maakte ik met Halloween een box met sushi met pompoen. In de winter is er een rol met kastanje en pastinaak, terwijl ik in de zomer frissere ingrediënten toevoeg.”

© Nathalie Lemmens

“Nu ben ik druk in de weer met het bedenken van het feestmenu voor de eindejaarsperiode. Wat ik ook anders doe: je kan hier kiezen voor halve rollen van vijf stuks, zo kan je meer verschillende sushi proeven. De sushirol met geflambeerde zalm (8,5 euro voor 5 stuks) is één van de meest gekozen rollen. Bij veganisten is de Pompoen Special (7,5 euro voor vijf stuks) een succes: die is gerold in gebakken panko en Bicky-uitjes met pompoenbolletjes, vegan mayo, geflambeerde hoisin saus, sriracha met een crumble van cashewnoten en zwarte vegan viseitjes.”

Nana Sushi, Sint-Jobstraat 60 in Heusden-Zolder. Afhaal van wo t.e.m. za 16.30-21 uur en zo 16-21 uur. Bestellen kan ter plaatse of online via www.nanasushi.klikeneet.be