Computersimulatie KU Leuven ziet Rode Duivels stranden in kwartfinales op WK

De Rode Duivels verliezen op het WK voetbal in Qatar in de kwartfinales van Portugal. Dat is althans het meest waarschijnlijke scenario volgens een statistische simulatie uitgevoerd door een onderzoekslabo aan de KU Leuven.

Om te bepalen hoeveel kans een team heeft in elke wedstrijd, keken de onderzoekers naar twee factoren: de resultaten in eerder gespeelde wedstrijden en de cumulatieve marktwaarde van het startende elftal. Voor die eerste factor kreeg niet elk duel evenveel gewicht. Hoe verder terug in de tijd, hoe minder relevant. Daarnaast telden kwalificatiewedstrijden en wedstrijden op eerdere kampioenschappen zwaarder mee in de berekeningen dan oefenduels.

76 procent kans om groepsfase te overleven

Verder is ook rekening gehouden met mogelijke blessures en schorsingen. Dat was volgens de onderzoekers nog een pijnpunt bij het model voor het EK 2020, waar België als favoriet werd beschouwd maar de Duivels verzwakt door blessures in de kwartfinales verloren van Italië.

In de voorspelling voor het komende WK eindigt België als winnaar van groep F voor Marokko, Kroatië en Canada. De onderzoekers geven de Duivels 76 procent kans om door te stoten naar de achtste finales. Daarin zouden Kevin De Bruyne en co tegenover Duitsland (tweede in groep E achter Spanje) uitkomen. Een zege tegen de Mannschaft levert dan een ticket op voor een kwartfinale tegen Portugal, waar het Belgische schip zou stranden.

Finale Frankrijk-Brazilië

De meest waarschijnlijke finale is een duel tussen titelverdediger Frankrijk en Brazilië. De Zuid-Amerikanen worden met 21 procent ook de grootste kans op een (zesde) wereldtitel toegedicht. Dan volgen Spanje (17 procent), Argentinië (11 procent) en Frankrijk (9 procent). België heeft volgens het computermodel 6 procent winstkans en moet ook Portugal en Engeland (allebei 7 procent) laten voorgaan.

Als ‘dark horse’ schuiven de onderzoekers overigens Canada naar voor, op 23 november de eerste tegenstander van België in Qatar. “Waar België zijn gouden generatie verloren lijkt te zijn, lijkt Canada deze gevonden te hebben met Alphonso Davies (21), Jonathan David (22) en Tajon Buchanan (23). Vooral de bedrevenheid en snelheid van Canada tijdens tegenaanvallen zou wel eens een probleem kunnen vormen voor de hoge en verouderende defensieve linie van België”, klinkt het.