Hein Vanhaezebrouck gematigd tevreden met Qarabag als Europese tegenstander: “Toch is het een moeilijke ploeg”

Voor AA Gent wacht er na Nieuwjaar een bijzonder reisje. De Buffalo’s nemen het in de tussenronde van de Conference League immers op tegen Qarabag. Een Azerbeidzjaanse club als tegenstander is een primeur voor AA Gent: “Lazio was mooi geweest en het dichtstbij, maar er zaten ook best wel veel verre verplaatsingen bij met reistijden van 4u30 à 5u. En wij hebben inderdaad de verste geloot.”

De Europese loting leverde de Buffalo’s een bijzonder exotische bestemming op: Azerbeidzjan. Een bestemming waar Hein Vanhaezebrouck het niet meteen warm of koud van krijgt: “Het maakt me eigenlijk nooit veel uit, nu ook niet”, glimlacht de coach van de Buffalo’s. “Van de acht mogelijke tegenstanders was er niet echt één waarvan je dacht: daar hebben we een kans om makkelijker door te gaan.”

“Het waren eigenlijk stuk voor stuk vrij moeilijke ploegen. Lazio was inderdaad een naam, een mooie stad ook, de dichtste trouwens van allemaal. Er zaten anderzijds ook best wel veel verre verplaatsingen bij, allemaal met een reistijd van 4u30 à 5u. We hebben inderdaad de verste geloot”, glimlacht Vanhaezebrouck.

De Gentse coach heeft duidelijk ook al zijn huiswerk gemaakt: “Het is een moeilijke ploeg. Ze hebben niet toevallig bijna de groepsfase gehaald in de Champions League. Ze schakelden met Lech Poznan de Poolse kampioen uit, elimineerden vervolgens Zurich - de Zwiterse kampioen - en namen vervolgens ook de maat van Ferencvaros, de Hongaarse kampioen.”

Uiteindelijk strandde Qarabag met de streep in zicht tegen de kampioen van Tsjechië, Pilzen: “Het is dus een solide ploeg. Maar ik herhaal mezelf: dat waren ze allemaal. Geen enkele mogelijke tegenstander was een makkie. Bovendien waren er ook weinig super aantrekkelijke namen bij, dit is Conference League hé. Het gaat vaak om ploegen uit kleinere landen. Fiorentina zat met ons in de pot en Villareal won de poule, dat volgt misschien nog in een volgende ronde.”

De trip naar Baku (Qarabag werkt haar Europese duels af in de hoofdstad van Azerbeidzjan) baart Vanhaezebrouck evenmin zorgen. Zo zullen de Buffalo’s ook niet een dag vroeger vertrekken om het programma wat overzichtelijk te houden of te wennen aan het drie uur tijdsverschil: “Het is 5u30 vliegen, dat is een uurtje langer dan onze trip naar Cyprus. Wij kunnen dat perfect binnen ons eigen reisschema houden.”

“Die 26 Rode Duivels zijn toch al gekend, zeker?”

Tenslotte kwam de Gentse coach ook nog even terug op de préselectie van Roberto Martinez die ook Alessio Castro-Montes opnam in zijn voorlopige lijst met 55 namen: “Blij? Moeten we daar nu euforisch over zijn, een lijst met 150 namen? (lacht) We zijn vertegenwoordigd, maar er zijn anderen die meer vertegenwoordigd zijn. Het is fijn voor hem, maar ook jammer voor anderen. Ach, die 26 zijn toch al gekend, zeker?”