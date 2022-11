Man (49) riskeert straf voor dragen van damesondergoed op straat: “Ik viel toch niemand lastig?”

Een man stond terecht voor openbare zedenschennis omdat hij in damesondergoed op straat verscheen in Balen. — © Shutterstock

Balen

L.Z. uit Balen stond op 27 augustus 2020 in de buurt van een speelplein aan het 17de Eskadron Licht Vliegwezenlaan in Balen. “Hij droeg alleen damesondergoed, nylon kousen en een topje. De politie van de zone Balen-Dessel-Mol kwam ter plaatse”, zei openbare aanklager Patti Broeckx op de rechtbank. “Omdat de man beweerde dat hij onderweg was naar een vrijgezellenfeestje waar vrouwenkleding de dresscode was, gaf de politie hem toen het voordeel van de twijfel.”