Aanvoerder Alexander Maes kijkt met KSC Lokeren-Temse uit naar bekeraffiche ‘uit de goede oude tijd’: “Eindelijk eens een match waarin niets moet en alles mag”

Alexander Maes: “Heel wat spelers hebben de kwaliteiten om in het profvoetbal mee te draaien. Maar we zitten nu bij Lokeren-Temse en moeten hier zorgen dat we de club hogerop tillen.” — © Geert De Rycke

Dinsdagmiddag waren er al meer dan 3.500 tickets verkocht. Woensdag zijn de loketten nog tot 17 uur geopend. Nadien worden er om veiligheidsredenen geen kaartjes meer verkocht. Ook extrasportief leeft de wedstrijd. De club nodigde voormalig succestrainer Peter Maes, die het ‘oude Lokeren’ twee keer naar bekerwinst leidde, uit om de aftrap te geven. Ook voor Maes wordt het woensdag dus een weerzien met heel wat oude bekenden, want de Lommelaar heeft ook een verleden als coach bij de Kakkers.

“Ook ik kijk fel uit naar deze wedstrijd”, vertelt Lokeren-Temse-aanvoerder Alexander Maes. “Eindelijk eens een wedstrijd zonder druk, waarin niets moet en alles mag. Ons doel was om deze ronde te bereiken. Die beloning hebben we onszelf gegeven. Alles wat er nu bijkomt, zou helemaal onverwacht zijn en dan zou je toch echt wel van een stunt mogen spreken.”

Maes is vooral blij met het vooruitzicht dat het een wedstrijd wordt tussen twee ploegen met heel wat voetballende capaciteiten. “In tweede afdeling zijn het vaak duelkracht, karakter en inzet die het verschil maken. De wedstrijd van vorige zondag op Oostkamp was daar weer zo’n voorbeeld van, om de paar seconden volgde er wel een duel. Veel voetballende kwaliteit kwam er niet aan te pas. Daarom zal het voor mij en allicht voor heel veel van mijn ploegmakkers een verademing zijn om wat meer ruimte te krijgen en het combinerende Lokeren-Temse weer tot zijn recht te laten komen. Ik denk dat heel wat spelers in onze ploeg de kwaliteiten hebben om in het profvoetbal mee te draaien, maar we zitten nu bij Lokeren-Temse en moeten hier zorgen dat we de club hogerop tillen.”

Publiek als winnaar

Maes heeft heel wat kennissen die bij Mechelen rondlopen en kan de sterkte van de tegenstander dus goed inschatten. “Ik volg de ploeg ook een beetje en heb hun voorbije wedstrijden ook allemaal nog eens integraal bekeken. Spelers als Schoofs en Storm kunnen met hun individuele kwaliteit op hun eentje beslissend zijn. Toch verwacht ik vooral een mooie pot voetbal. Dat mag wel eens, vooral voor onze supporters. Het publiek zou uiteindelijk de grote winnaar moeten zijn”, vindt Maes.

Over de kansverhouding wil de Lokerse aanvoerder zich liever niet uitspreken. “Natuurlijk zou ik heel blij zijn mochten we nog een ronde verder kunnen gaan, maar verliezen van Mechelen en dan volgende zaterdag winnen tegen KRC Harelbeke zal me veel gelukkiger maken dan andersom. Want iedereen weet wat het echte doel van onze club voor dit seizoen is.”

Sportief hoeft coach Hans Cornelis zich alvast geen zorgen te maken. Op uitzondering van Mataresse en Ben Omar, die allebei nog revalideren, kan hij een beroep doen op zijn hele kern. Gil Van Moerzeke, die vorige zondag op Oostkamp geschorst was, is voor de bekerwedstrijd wel speelgerechtigd.