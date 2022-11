Anderlecht draait even op een noodgenerator: vertrek van Tim Matthys slaat nieuw gat in het organigram

Anderlecht wil terugvechten na het slechte seizoensbegin. Alleen is het op dit moment niet zo evident om de club te runnen. CEO Peter Verbeke zit ziek thuis, scout Tim Matthys wordt sportief directeur bij KV Mechelen, Robin Veldman is vooralsnog interim-coach... De taken worden wel zo goed mogelijk verdeeld, maar het machtsvacuüm moet zo snel mogelijk weggewerkt worden.