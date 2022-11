Sandrine Tas begint met ambitie aan wereldbekers en wil finales schaatsen: “Ik denk dat ik in de massastart ver kan komen”

In het Noorse Stavanger begint Sandrine Tas het komend weekend aan haar vijfde wereldbekerseizoen op het ijs. Op wieltjes was ze Europees en wereldkampioene, in dat metier viel er iets meer te winnen. De 27-jarige Tas schaatst zeker tot de Winterspelen van 2026 door.

Tas komt uit Zandvoorde, een deelgemeente van Oostende. Maar ze woont in de winter voor het schaatsen bij een gezin in Nijeholtwolde, een paar kilometer van de Thialfhal in Heerenveen. Sinds kort maakt Tas met onder meer Mathias Vosté deel uit van de internationale ploeg Novus, waar ze traint bij de Australiër Daniel Greig.

De West-Vlaamse wil dit seizoen in elke massastart de finale halen. “Dat is toch mijn onderdeel. Het valt me makkelijk in een groep te schaatsen. Dat heb ik in het skeeleren wel geleerd. Vorig jaar haalde ik een keer de finale. Ik denk dat ik in de massastart ver kan komen.”

Tijden wil Tas niet noemen, maar ook op afstanden wil ze zich verbeteren. Ze heeft al de nationale records op de 500 en 1.000 meter. “Ik wil me ontwikkelen als schaatsster. Als je technisch beter rijdt, dan komen die tijden wel. Daarbij heb ik steun aan Greig, die ook skeeleraar is geweest en weet hoe het is om naar schaatsen om te schakelen. Als ik een fout maak, kan hij goed uitleggen wat ik moet doen om die te corrigeren.”