Waar eet … Charlotte Timmers? “Voor dat instant vakantiegevoel ga ik gewoon een pasta eten in Genk”

Rust is Charlotte Timmers momenteel niet gegund, want ze speelt de pannen van het dak in de kaskraker ‘Zillion’. De Zonhovense actrice woont al meer dan tien jaar in Antwerpen, maar voor een portie gezelligheid zakt ze graag naar Limburg af. Op deze adresjes is het voor haar ‘altijd thuiskomen’.

La Cantina Italiana in Heusden-Zolder

“Als ik graag in een restaurant kom, is dat uiteraard te danken aan het lekkere eten, maar ook aan de sfeer en uitbaters zelf. In dit zaakje hangt er zo’n familiale gezelligheid. Het ligt ook midden in een woonwijk dicht bij de steenkoolmijn, een plek waar je niet meteen een restaurant verwacht. Nog altijd ervaar je er een stukje mijnwerkersverleden.”

Eikenstraat 35 in Heusden-Zolder. Open: ma, do, vrij en zo 12-14.30 uur, za 17-21 uur. Info: www.lacantinaheusden.be

© La Cantina

La Posta - Casa Paglia in Genk

“Een supergezellige zaak in de bruisende Vennestraat. Hier waan je je instant op vakantie. Ik heb ooit nog de cover van de allereerste editie van hun magazine gesierd met mijn favoriete gerecht: pasta pomodoro. Ik ben vegetariër, maar dat is hier altijd een feest dankzij de verse ingrediënten en kruiden die ze gebruiken.”

Vennestraat 110 in Genk. Open: di t.e.m. vrij 10.30-23 uur, Zaterdag van 10 tot 23 uur. Zondag van 11 tot 23 uur. Info: www.lapostacasapaglia.be

© Luc Daelemans

Santi Trattoria in Houthalen-Helchteren

“Hier kom ik al van kinds af aan. We bestelden vroeger een pizza en ondertussen ging ik spelen met de kinderen van de zaakvoerder, Valentino en Oxana. Echt puur jeugdsentiment.”

Koolmijnlaan 111 in Houthalen-Helchteren. Open: ma 9-13 uur, do t.e.m. zo 18-22 uur.

© Santi Trattoria

Bar Pêche in Antwerpen

“Een superfijne nieuwe zaak in Antwerpen, uitgebaat door een van mijn beste vrienden, ook een Limburger. De chef is trouwens ook een streekgenoot: hij is afkomstig van Maasmechelen. Zo vind ik ook in Antwerpen dat stukje Limburgse gezelligheid terug.” (lacht)

Bollandusstraat 2 in Antwerpen. Open: ma 18-21.30 uur en di t.e.m. vrij 11.30-14 uur en 18-21.30 uur. Info:

© Bar Pêche

Café Hellas in Houthalen-Helchteren

“Als ik hier binnenkom, leer ik gegarandeerd nieuwe mensen kennen. De sfeer is zo uitnodigend en het contact tussen mensen zo authentiek. Echt pure gezelligheid.”

Springstraat 40 in Houthalen-Helchteren. Info: www.menucards.cc/CafeHellas/nl/info