Mbaye Leye zal in bekerduel bij Zulte Waregem roteren, maar deelt geen cadeaus uit: “Je moet het verdienen”

Voor de bekermatch op bezoek bij Lommel, voorziet Essevee-coach Mbaye Leye verschillende wijzigingen in zijn basiselftal. Toch weigert hij om het even wie in zijn basiselftal op te nemen. Wie woensdagavond start, zal er voor geknokt hebben: “Wie goed werkt, verdient die kans. Het is geen cadeau maar een verdienste.”

Over de naam van de doelman bestaat er alvast geen twijfel: “Sammy start zeker in doel”, herhaalde Leye daags voor de trip naar Lommel wat hij al even terug had aangekondigd. “Daarnaast zullen er nog enkele jongens hun kans krijgen. Wie goed werkt, verdient die kans. Het is geen cadeau maar het moet het verdienen. Sangaré zal bijvoorbeeld uitgerekend ook om die reden een kans krijgen. Hij heeft iets bijzonder, technisch is hij zeer sterk.”

“Mochten we als geheel iets meer in evenwicht zijn, zou hij nog belangrijker kunnen zijn voor ons”, weet Leye die hoog oploopt met de jonge offensieve middenvelder die wordt geleend van Red Bull Salzburg. “Hij moet inderdaad defensief nog wat ontlast kunnen worden om echt optimaal te presteren. Technisch hoort hij echter sowieso bij de beste van mijn beste. Ik omschrijf hem graag als een echte ouderwetse nummer tien.”

Voor De Buyser en Derijck komt dit duel in elk geval te vroeg en ook Braem lijkt nog wat op de sukkel: “Stan kampt met allerlei kleine kwaaltjes. Onderschat ook de overstap niet die hij moet zien te verteren. Geef hem wat tijd want hij heeft zeker de kwaliteiten om op dit niveau een rol van betekenis te spelen. Het is in deze omstandigheden echter niet evident om hem in te passen. Anderzijds is hij een zeer harde werker en het zou me niet verbazen als hij ons in een later stadium nog grote diensten zal bewijzen.”

Extra voorbereiding tijdens WK-break

Na het bekerintermezzo volgt er nog één – andermaal cruciaal – competitieduel, voor eigen publiek tegen Eupen: “Er is nu een kloofje van drie punten maar dat bezorgt me niet meteen extra stress. Je hebt nu vooral een duel met een rechtstreekse concurrent, dat is nu de voornaamste doelstelling. We willen de WK-break vooral met een goed gevoel in.”

“Tijdens die periode zullen we de spelers eerst wat verlof geven: van 13 tot 28 november, tenzij we winnen dan hebben ze een dagje langer verlof”, aldus Leye die al een volledig oefenprogramma heeft uitgetekend. “Nadien volgt er een traditionele voorbereiding met drie oefenduels: tegen KVV Ardennen, Amiens en nog een derde duel tegen een nog onbekende tegenstander. Dat wordt in principe dan ook het enige oefenduel dat we thuis zullen afwerken.”

Of die extra voorbereiding ook effectief een meerwaarde zal betekenen voor zijn team, valt volgens Leye nog af te wachten: “Dit is onbekend terrein, ook voor ons. De resultaten waren na onze zeges plots weer wat minder. Qua geleverde arbeid kan ik echter niets verkeerd zeggen. Het is mijn overtuiging dat we uitgerekend daarom ons zullen redden.”

Leye maakt zich dus nog steeds sterk dat Essevee zich zal handhaven: “Weet je, de drie degradanten hebben al van coach gewisseld. De ploegen in de linkerkolom hebben nog niet van coach gewisseld, hé. Wie niet wisselt, blijft er in. Ik ben er van overtuigd dat we het verschil kunnen maken en ons zullen redden.”