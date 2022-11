Sportjournalist Ruben Van Gucht papa geworden? “Ex-atlete Blanka Vlasic bevallen van zoontje”

Mondo Van Gucht. Dat is het zoontje van Sporza-journalist Ruben Van Gucht die dinsdag ter wereld kwam. Op de verjaardag van mama Blanka Vlasic, ex-hoogspingster. Dat melden Kroatische media.

De 39-jarige Vlasic beviel dinsdag om 8u35 van hun zoontje in een ziekenhuis in Split. Mondo is 53 centimeter groot en weegt 4,5 kilogram. Het jongetje kreeg de naam Mondo.

Van Gucht en Vlasic trouwden in mei van dit jaar en deelden ook het heuglijke nieuws mee dat ze hun eerste kindje samen verwachtten. Sindsdien pendelt het koppel tussen België en Kroatië, maar het grootste deel van de zomer brachten ze door in Dalmatië. Dat is de geboorteplaats van de voormalige topatlete.