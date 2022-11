Loredana kandidaat om België te vertegenwoordigen op Eurosongfestival

Zonhoven

Loredana is kandidaat om ons land te vertegenwoordigen op het Eurosongfestival. De 36-jarige zangeres uit Zonhoven, die een koppel vormt met Patje Krimson, droomt er al haar hele leven van om te zingen op het songfestival. Ze neemt deel aan de preselecties die de VRT dit jaar weer organiseert met het programma Eurosong. Daar ontmoet ze zes concurrenten. Wij hier bij TV Limburg durven onze objectiveit even in de kast te steken om te supporteren voor de enige Limburgse deelnemer. Dat de beste moge winnen.