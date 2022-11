24 zwaar verwaarloosde paarden: Oudsbergenaar krijgt levenslang verbod op dieren houden

Liefst 24 graatmagere paarden met hun poten diep in de uitwerpselen had een 68-jarige man uit Oudsbergen op een weide staan. Een dier was er zo erg aan toe dat de veearts het moest laten inslapen. De Hasseltse strafrechter legde de zestiger dinsdag een levenslang verbod op het houden van dieren op.

Ook naar zijn drie honden keek de man amper om. De dieren bij zijn thuis in Oudsbergen waren onverzorgd en nauwelijks beschutting. In mei en juli vorig jaar greep de politie in. Zijn paarden, die op een weide in Houthalen-Helchteren gestald stonden, waren er nog erger aan toe. Hun schuilhok was veel te klein. De dieren waren graatmager. In de weide was van gras geen spoor. Wel lagen er modder, zand, uitwerpselen en een rottende baal stro. Drinkwater was er in de winter zo goed als niet te bespeuren. De veearts moest op 5 februari in alle spoed naar de weide afzakken. Een paard had een ernstige koliek, mogelijk als gevolg van een worminfectie. Frappant was dat de man het paard opving en dagelijks drie euro kreeg voor de nodige zorgen. De toestand van het dier was zo erg dat euthanasie de enige optie was. Tegen de eigenares vertelde hij doodleuk dat het een fatale trap van een ander paard had gekregen.

8.000 euro boete

Enkele maanden later volgde een nieuwe controle en waren twee paarden er slecht aan toe. Leren uit zijn fouten deed hij niet. “Beklaagde heeft een manifest gebrek aan respect voor levende dieren en hun noden. Hetgeen des te ernstiger is dat de man blijkbaar geld verdiende aan minstens een paard”, aldus het vonnis. Naast een levenslang verbod op het houden van dieren, moet de veroordeelde ook 8.000 euro boete betalen. De proceskosten van 307 euro zijn ook voor de rekening van de zestiger. Naar het proces over dierenverwaarlozing stuurde de Oudsbergenaar zijn kat. Hij liet zich evenmin vertegenwoordigen door een advocaat.