Motorrijder kritiek na zware klap in Tessenderlo

Tessenderlo

Deze ochtend gebeurde er een zwaar ongeval in Tessenderlo. Een motorrijder botste er tegen een bestelwagen. Het ongeval gebeurde rond 7.40u op de Havenlaan in Tessenderlo. De brandweer van Zuid-West Limburg en de politie Beringen/Ham/Tessenderlo kwamen ter plaatse. De motorrijder werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis van Geel. De bestuurder van de bestelwagen was zwaar aangeslagen. Het ongeval zorgde voor verkeershinder op de Havenlaan.