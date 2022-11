Twee derde deelnemende asielzoekers aan het werk dankzij buddyproject

Heusden-Zolder / Sint-Truiden

Twee derde van de asielzoekers die deelnemen aan het Future2work project van Stebo en Randstad Risesmart zijn intussen aan het werk. Het ESF project heeft als doel om een antwoord te bieden aan het nijpende tekort aan werkkrachten op de arbeidsmarkt. Het pilootproject startte in twee opvangcentra in Limburg, bij Fedasil in Sint-Truiden en het Rode Kruis Vlaanderen in Heusden-Zolder. In het logistiek bedrijf Kuehne + Nagel zijn maar liefst 40 asielzoekers aan het werk. Deze ochtend kreeg Vlaams minister van Werk Jo Brouns een rondleiding.