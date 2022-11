Voka over actie- en stakingsdag van woensdag: “Vakbonden kraken de welvaart”

Voka wijst erop dat de bedrijven het nu al moeilijk hebben: de kosten lopen op door de hoge inflatie, die leidt tot hogere lonen, en de hoge energieprijzen. En die kosten kunnen niet volledig doorgerekend worden aan de consument, klinkt het. Tegelijkertijd wordt er een recessie verwacht, wat weegt op de orderboeken en de inkomsten.

“Bedrijven moeten hun reserves aanspreken om de recessie door te komen”, aldus Voka in een persbericht. “Elk Europees land bereidt zich voor op een moeilijke winter. Enkel in België wordt er gestaakt omdat een loonstijging met 10 procent (door de automatische loonindexering, nvdr.) niet genoeg is voor de vakbonden. Dit kan geen enkele onderneming begrijpen, en al zeker niet op de hoofdkwartieren van de buitenlandse vestigingen in Vlaanderen.”

“De concurrentiekracht van onze bedrijven vormt de basis voor de koopkracht van de Vlamingen”, stelt Voka-topman Hans Maertens. Maar “door nog meer loon te eisen boven op de inflatie geven de vakbonden de concurrentiekracht een nieuwe mokerslag. Producten en diensten in andere landen worden goedkoper waardoor bedrijven bij ons moeten sluiten. Met nu al een recessie en slechte vooruitzichten is staken ronduit onverantwoord en onaanvaardbaar.”