Ook Kortessem heeft nu een regenboogzebrapad aan Klokschool

“De voormalige voorzitter van het Regenbooghuis heeft in Kortessem gewoond”, vertelt schepen voor Sociale Zaken Nicole Gielen (CD&V). “We zijn op een algemene vergadering uitgenodigd van het huis en daar werd voorgesteld om acties te ondernemen om de regenbooggedachte openbaar te maken. Eén van de mogelijkheden was de aanleg van een regenboogzebrapad. We hebben dan inlichtingen gewonnen bij het Agentschap Wegen en Verkeer om te kijken waar we zo’n zebrapad in onze gemeente konden aanleggen. Uiteindelijk is er gekozen voor de oversteekplaats aan de Klokschool omdat dit veel gebruikt wordt door de Kortessemmenaren. We zijn zeer tevreden met het resultaat.” De kosten van dit zebrapad worden gedragen door Agentschap Wegen en Verkeer. (rapo)