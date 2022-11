Ook Nederland ontdekt de klasse van Tessa Wullaert: “Zot hoe goed we al gepresteerd hebben, met een compleet nieuwe ploeg”

Het is een bijzonder succesvol jaar geweest voor de 29-jarige West-Vlaamse. Wullaert won de dubbel met Anderlecht na een seizoen met 35 doelpunten en 18 assists. Bij de Red Flames sloot ze de WK-kwalificatiecampagne af met 16 goals en 12 beslissende passes. Niemand ter wereld deed beter dan Wullaert, die in 2022 alleen al 33 keer scoorde.

Dit seizoen speelt Wullaert bij Fortuna Sittard, dat uit het niets meteen een stevige (prof)ploeg op poten zette voor een opstart in de Eredivisie. De eerste twee wedstrijden, tegen Ajax (4-0) en Feyenoord (0-1), gingen verloren. Sindsdien pakten Wullaert en co. vijf zeges op rij tegen Zwolle (2-5), PSV (0-2), Den Haag (3-0), Heerenveen (5-1) en Excelsior (0-5). Goed voor een voorlopige derde plaats in de stand na topploegen Ajax en Twente.

“Momenteel gaat alles goed, wat logisch is als je punten haalt. We draaien al goed mee in de subtop, wat toch onze doelstelling was voor het seizoen”, aldus Wullaert. “Ploegen gaan meer en meer rekening met ons houden. We zitten nog zeker niet aan de top van ons kunnen en groeien nog elke week. Het is best zot hoe onze eerste seizoenshelft tot nu toe was als je beseft dat we pas vanaf eind augustus met alle speelsters samen zijn. De staf/club heeft al ongelofelijk veel werk verzet en onze trainer is echt wel de goeie man op de juiste plaats.”

Complimenten

Wullaert zit zelf alweer aan vijf doelpunten (vooral die tegen PSV was knap) en vijf assists in zeven wedstrijden voor Fortuna, waar ze geniet van het profstatuut naast collega-Flames Diede Lemey, Féli Delacauw, Isabelle Iliano en Jarne Teulings. Wat helemaal anders was bij Anderlecht.

“Ik denk dat over het algemeen gewoon goed is dat we ons in Fortuna enkel maar hoeven te focussen op het voetbal omdat iedereen prof is”, klinkt het.

En haar prestaties blijven niet onopgemerkt. Tijdens ‘Tafel Voetbal’ op L1 (Limburg 1) werd Wullaert als eerste vrouw tussen de mannen gezet in het team van de week.

“Ik wilde voorin deze keer toch eens een plekje maken voor Tessa Wullaert”, aldus analist Maurice Graef. “Ik vind het erg knap wat de Fortuna vrouwen aan het doen zijn. Vijf keer op rij gewonnen en doen het fantastisch met een compleet nieuw team. Dat verdient meer credits dan wat je tot nu toe kan terugvinden. Er zit al heel mooie opbouwende lijn in, doe het maar eens met een volledig nieuwe selectie. En Tessa Wullaert heeft zich al overal al bewezen.”